Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЛЧ, що відбувся 7 березня 2023 року, 22:00.

У рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський Челсі переміг дортмундську Боруссію із рахунком 2:0, та за сумою двох ігор пройшов у 1/4 фіналу.

За "пенсіонерів" голами відзначились Рахім Стерлінг та Кай Гаверц. Окрім цього були скасовані голи Гаверца та Галлагера.

Відео голів та огляд матчу:

Челсі — Боруссія Д 2:0 (перша гра — 0:1)

Голи: Стерлінг, 44, Гаверц, 53 (пен.)



Челсі: Аррісабалага — В. Фофана, Кулібалі, Кукурелья — Р. Джеймс, Ковачич (Пулішич, 82), Фернандес (Закарія, 87), Чілвелл — Стерлінг (Лофтус-Чік, 83), Гаверц, Феліш (Галлагер, 67).



Боруссія Д: Меєр — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Джан, Езкан (Байно-Гіттенс, 63) — Брандт (Рейна, 5), Беллінгем, Ройс — Алле (Мален, 77).



Попередження: Аррісабалага, Фернандес, Чілвелл, Кукурелья — Джан, Вольф