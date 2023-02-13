Мадридці готуються підсилювати лінію атаки.
ДУШАН ВЛАХОВИЧ, GETTY IMAGES
13 лютого 2023, 21:19
Нападник Ювентуса Душан Влахович і форвард Тоттенгема Рішарлісон зацікавили мадридський Реал, повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, "вершкові" налаштовані влітку зміцнити лінію атаки. Обидва футболісти розглядаються на заміну Каріму Бензема, який через травми зіграв лише у 12 з 20 матчів у Ла Лізі цього сезону.
Також повідомляється, що "королівський клуб" має намір посилити й інші позиції, зокрема підписати правого вінгера, який склав би конкуренцію Родріго та Феде Вальверде. Головним кандидатом на трансфер є вінгер Баварії Кінгслі Коман.
Раніше повідомлялось, що Бензема подовжив контракт з Реалом.