Клуб не буде викупати контракт захисника.
Жоау Канселу, Getty Images
08 березня 2023, 13:58
У літнє трансферне вікно перехід флангового захисника збірної Португалії з Манчестер Сіті у Баварію був дещо неочікуваним.
У "містян" були деякі проблеми в обороні, але Жоау Канселу не відігравав ключової ролі у Пепа Гвардіоли, тому вирішив змінити чемпіонат.
Канселу розпочав свою кар’єру в Баварії чудово: він зробив 2 результативні передачі в перших двох матчах проти Майнца в Кубку та Вольфсбурга в чемпіонаті на початку лютого.
Проте потім ситуація змінилась, і Юліан Нагельсманн вирішив проти Уніона з Берліну залишити португальця на лаві для запасних.
Кансело ще не висловив публічно свого розчарування, але люди його описують як "розчарованого". Баварія не стане викупати контракт гравця в Сіті за 70 мільйонів.
Проте ситуація складається так, що навіть при поверненні у Манчестер, Канселу, скоріше за все, не залишиться. У його послугах зацікавлені Челсі та Реал.