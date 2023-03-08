Німеччина

Клуб не буде викупати контракт захисника.

У літнє трансферне вікно перехід флангового захисника збірної Португалії з Манчестер Сіті у Баварію був дещо неочікуваним.

У "містян" були деякі проблеми в обороні, але Жоау Канселу не відігравав ключової ролі у Пепа Гвардіоли, тому вирішив змінити чемпіонат.

Канселу розпочав свою кар’єру в Баварії чудово: він зробив 2 результативні передачі в перших двох матчах проти Майнца в Кубку та Вольфсбурга в чемпіонаті на початку лютого.

Проте потім ситуація змінилась, і Юліан Нагельсманн вирішив проти Уніона з Берліну залишити португальця на лаві для запасних.

Кансело ще не висловив публічно свого розчарування, але люди його описують як "розчарованого". Баварія не стане викупати контракт гравця в Сіті за 70 мільйонів.

Проте ситуація складається так, що навіть при поверненні у Манчестер, Канселу, скоріше за все, не залишиться. У його послугах зацікавлені Челсі та Реал.