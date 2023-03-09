Англія

Нападник може перебратись в стан "ірисок".

Евертон розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки вже в майбутнє літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Football Insider, "іриски" хочуть підписати нападника Саутгемптона Че Адамса, якщо "святі" покинуть елітний дивізіон за підсумками сезону.

Зазначимо, що на рахунку гравця збірної Шотландії дев'ять голів і три асисти в цій кампанії у всіх змаганнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що основний голкіпер команди Джордан Пікфорд продовжив контракт з Евертоном.