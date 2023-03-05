Англія

"Іриски" поділили очки з непоступливим Ноттінгем Форест.

У 26-му турі АПЛ Ноттінгем Форест на своєму полі приймав Евертон. Наш Віталій Миколенко не зміг взяти участі в матчі через хворобу.

Матч почався без розгойдування — вже після 30 хвилин поєдинку команди зуміли забити три голи. Спочатку Грей з пенальті засмутив Наваса. Через 9 хвилин "лісники" відповіли голом Джонсона. Проте через 10 хвилин пропустили від Дукуре.

Господарі не збирались миритись з розвитком подій та спромоглись на гол, який врятував одне очко для команди. Дублем відзначився Джонсон. 2:2.

Для Евертона це перше очко після двох поразок поспіль в чемпіонаті. Ноттінгем не може перемогли в АПЛ вже 4 матчі поспіль.

Таким чином, Ноттінгем залишився на 14-му місці з 26 очками. Евертон піднявся на один щабель — тепер "іриски" на 20-ій сходинці, маючи у своєму активі 22 пункти.