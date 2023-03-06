Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 5 березня 2023 року, 16:00.

У поєдинку 26 туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест на своєму полі поділив очки з Евертоном (2:2).

У складі господарів поля оформленим дублем відзначився Джонсон, а у гостей результативні удари на рахунку Дукуре та Грея, який реалізував пенальті.

Зазначимо, що український захисник "ірисок" Віталій Миколенко не потрапив у заявку на матч через хворобу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Евертон в АПЛ:

Ноттінгем – Евертон 2:2

Голи: Джонсон 19, 77 – Грей 10 (пен.), Дукуре 29

Ноттінгем: Навас – Ор’є, Воррелл, Феліпе, Лоді – Фройлер (Денніс, 70), Шелві, Колбек (Єйтс 70) – Джонсон, Гіббс-Вайт – Вуд (Аю, 71).

Евертон: Пікфорд – Коулмен, Кін, Тарковскі, Годфрі – Івобі (Девіс, 89), Дукуре, Гейе, Онана, Макніл – Грей (Мопе, 89).

Попередження: Гіббс-Вайт, 51, Лоді, 55, Феліпе, 79 – Годфрі, 42, Макніл, 52, Грей, 56, Тарковскі, 57, Девіс, 90+4