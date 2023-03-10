Англія

Хорват може перебратись в АПЛ.

Челсі дуже активно працював в останні трансферні вікна, проте не збирається на цьому зупинятись та шукає підсилення складу.

Як повідомляє видання Sport.es, лондонський клуб зацікавлений в підписанні півзахисника Інтера Марцело Брозовича.

Зазначимо, що в цьому сезоні хорватський футболіст провів 18 матчів на клубному рівні, відзначившись двома забитими голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер Барселони Хаві хоче бачити Марцело Брозовича у команді.