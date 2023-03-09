Англія

У послугах англійця зацікавлені Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу готове відпустити 24-річного англійця за 50 мільйонів євро.

Діючий контракт футболіста із "синіми" розрахований до літа 2024 року. Сторони вели переговори щодо продовження угоди, але не можуть зійтися на заробітній платі.

Також наголошується, що головними претендентами на гравця є Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

У нинішньому сезоні Маунт провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що більше десяти гравців можуть покинути Челсі влітку.