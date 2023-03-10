Японець може перебратись в АПЛ.
Дайчі Камада, getty images
10 березня 2023, 19:59
Манчестер Юнайтед та Челсі розглядають варіанти посилення середньої лінії поля в майбутнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Goal з посиланням на Spotsmail, обидва представники АПЛ націлились на Дайчі Камаду.
Зазначимо, що у нинішньому сезоні японець провів у складі Айнтрахта 30 матчів, в яких забив 13 м'ячів і віддав чотири асисти.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший представник елітного дивізіону чемпіонату Німеччини, Боруссія Д, підготувала контракт для Камади.