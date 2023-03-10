Англія

Японець може перебратись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед та Челсі розглядають варіанти посилення середньої лінії поля в майбутнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Goal з посиланням на Spotsmail, обидва представники АПЛ націлились на Дайчі Камаду.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні японець провів у складі Айнтрахта 30 матчів, в яких забив 13 м'ячів і віддав чотири асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший представник елітного дивізіону чемпіонату Німеччини, Боруссія Д, підготувала контракт для Камади.