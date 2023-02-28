Німеччина

Перемовини між Дортмундом і японцем — на завершальній стадії.

Японський атакувальний півзахисник франкфуртського Айнтрахта Дайчі Камада у липні перебереться до Боруссії Дортмунд у якості вільного агента.

Наразі перемовини між клубом і гравцем знаходяться на завершальній стадії, а для 26-річного футболіста готовий контракт на 5 років, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері.

У нинішньому сезоні Камада провів у складі Айнтрахта 30 матчів, в яких забив 13 м'ячів і віддав 4 асисти. Також японця хотіли підписати Бенфіка і Тоттенгем.