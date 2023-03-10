Англія

Нападник може повернутись в АПЛ.

Евертон розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, "іриски" входять в число лідерів на підписання нападника Роми Теммі Абрагама, який раніше виступав за Челсі.

У цьому сезоні у 25-річного нападника сім голів і чотири результативні передачі в 33 матчах за Рому у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Теммі Абрагам може повернутись в Челсі, який виявляє інтерес до свого колишнього гравця.