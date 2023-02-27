Італія

Нападник не хоче повертатись в АПЛ.

Нападник Роми Таммі Абрагам зацікавив ряд представників елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Втім, як повідомляє журналіст Даніель Лонго, англійський футболіст не бажає покидати римську команду, не дивлячись на інтерес з АПЛ.

Стверджується, що Таммі Абрагам хоче й надалі виступати під керівництвом Жозе Моуріньйо та хоче виграти трофеї з Ромою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал приєднався до Манчестер Юнайтед в боротьбі за Абрагама.