Англія

Бразилець може змінити команду.

Челсі дуже активно працював в останні трансферні вікна, проте не збирається на цьому зупинятись та шукає підсилення складу.

Як повідомляє видання The Telegraph, лондонська команда цікавиться півзахисником Ньюкасла Бруно Гімараєсом.

Зазначимо, що у поточному сезоні Бруно через травму відіграв усього 25 матчів, забивши чотири голи та віддавши три гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал повернеться до варіанту з придбанням Бруно Гімараєса в разі невдачі з Беллінгемом.