Бразилець може змінити команду.
Бруно Гімараєс, getty images
11 березня 2023, 09:58
Челсі дуже активно працював в останні трансферні вікна, проте не збирається на цьому зупинятись та шукає підсилення складу.
Як повідомляє видання The Telegraph, лондонська команда цікавиться півзахисником Ньюкасла Бруно Гімараєсом.
Зазначимо, що у поточному сезоні Бруно через травму відіграв усього 25 матчів, забивши чотири голи та віддавши три гольові передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал повернеться до варіанту з придбанням Бруно Гімараєса в разі невдачі з Беллінгемом.