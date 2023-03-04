Іспанія

Мадридський клуб за будь-яку ціну посилить півзахист улітку.

Англійський півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем наразі є одним із найбільш затребуваних виконавців серед гравців категорії 100+ млн євро, і його трансфер під час найближчих кампаній переходів оцінюється як дуже ймовірний.

Проте наразі ситуація довкола 19-річного виконавця більше схожа на битву на три фронти поміж бажаннями англійського Ліверпуля та мадридського Реала отримати гравця, а "джмелів", навпаки, схилити його до підписання нової угоди на покращених умовах.

І хоча "галактікос" не вважають себе фаворитами в цій боротьбі, вони все одно не покладають сподівань запросити до себе Джуда під час наступного трансферного вікна.

А якщо й цього разу не вдасться домовитись із Боруссією, то, як повідомляє іспанська преса, Реал уже підготував запасний варіант.

25-річний бразильський півзахисник англійського Ньюкасла Бруно Гімараєш тільки розпочав другий рік виступів у АПЛ, однак його талант не залишається без уваги збоку іменитих клубів.

До того ж, гравець "сорок" є палким шанувальником Реала, але домовитись із його клубом, який хоче зберегти виконавця для свого подальшого розвитку, наразі дуже непросто.

У поточному сезоні Бруно через травму відіграв усього 25 матчів, забивши чотири голи та віддавши три гольові передачі.