Англія

Футболіст поспілкувався зі ЗМІ після матчу.

Півзахисник Борнмута Філіп Біллінг прокоментував мінімальну перемогу над Ліверпулем у рамках АПЛ — 1:0.

"Сьогодні ми мали бути старанними. Поразка від Арсеналу розбила нам серце, і наша місія сьогодні полягала в тому, щоб увійти в гру та переграти Ліверпуль. Були старанними, компактними та працювали один для одного. Ми робили це багато разів у цьому сезоні. Сьогодні це окупилося, і підтримка також була блискучою.

Мій гол? Протягом гри я працював над тим, щоб увірватись в штрафний, кричав Уаттарі, щоб він знав про це. Цей хлопець приголомшливий, і відколи він прийшов сюди, він став небезпекою для суперника. Він додав темпу та якості попереду. Це те, над чим ми працювали на тренуваннях.

Що стосується віри, то вона завжди була. Очевидно, ми зазнали занадто багато поразок, коли перегравали суперника по грі. Якщо дивитися на весь сезон, то ми граємо добре. Ми не погані. Ми граємо достатньо якісно, наполегливо працюємо і добре виглядаємо. Проблемою був лише результат", — сказав Біллінг.

Відео голу та огляд матчу між Борнмутом та Ліверпулем можна дивитись на Football.ua.