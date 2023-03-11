Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 11 березня 2023 року, 17:00.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем здобув впевнену перемогу над Ноттінгем Форест з рахунком 3:1.

За "шпор" дублем відзначився Гаррі Кейн і забитий м'яч на власний рахунок записав Сон Хин Мін, тоді як автором єдиного голу у складі "лісників" став Джо Ворролл.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тоттенгем — Ноттінгем в 27 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Тоттенгем — Ноттінгем 3:1

Голи: Кейн, 19, 35 (пен.), Сон, 62 — Ворролл, 81

Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Лангле, Даєр — Порро, Скіпп (Сарр 90+7), Гейб'єрг, Девіс — Рішарлісон (Кулушевскі 84), Кейн, Сон (Моура 84)

Ноттінгем Форест: Навас – Лоді, Феліпе, Ворролл, Ор'є – Мангаля (Аю 46), Шелві, Фройлер (Єйтс 67) – Гіббс-Вайт, Лінгард (Денніс 46) – Джонсон (Вуд 67, Вільямс 73)

Попередження: Скіпп, Даєр, Гейб'єрг – Лоді

На 90+5 Аю (Ноттінгем) не реалізував пенальті