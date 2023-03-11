Українець відзначився першою результативною дією.
Михайло Мудрик, Getty Images
11 березня 2023, 20:59
Лондонський Челсі повертається на переможну ходу в АПЛ. На цей раз команда Грема Поттера обіграла Лестер — 1:3.
Михайло Мудрик вийшов зі стартових хвилин на поєдинок. Українець і гол забив, і асист віддав, щоправда зарахували тільки гольову передачу, адже гол забив він з офсайду.
Дебютний асист Мудрика
Проте статистичні портали видали Михайлу не високий бал. Whoscored оцінив його гру у 6,9.
Інший портал SofaScore дав йому ще нижчу оцінку — 6,5. Нижче тільки у Жоау Феліша — 5,9.
Головний тренер Челсі Грем Поттер поділився враженнями від гри Михайла Мудрика після матчу проти Лестера.