Англія

Українець відзначився першою результативною дією.

Лондонський Челсі повертається на переможну ходу в АПЛ. На цей раз команда Грема Поттера обіграла Лестер — 1:3.

Михайло Мудрик вийшов зі стартових хвилин на поєдинок. Українець і гол забив, і асист віддав, щоправда зарахували тільки гольову передачу, адже гол забив він з офсайду.

Дебютний асист Мудрика

Проте статистичні портали видали Михайлу не високий бал. Whoscored оцінив його гру у 6,9.

Інший портал SofaScore дав йому ще нижчу оцінку — 6,5. Нижче тільки у Жоау Феліша — 5,9.

Головний тренер Челсі Грем Поттер поділився враженнями від гри Михайла Мудрика після матчу проти Лестера.