Англія

Тренер висловився щодо перемоги команди в АПЛ.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте прокоментував перемогу над Ноттінгем Форест у 27 турі АПЛ.

"Я не розумію людей, які не розуміють важливості ротації. Якщо у вас є хороші гравці на лаві запасних, то потім, у другому таймі, наприклад, ви можете змінити гру.

З Рішарлісоном я завжди намагаюся прийняти найкраще рішення. Сьогодні я вважав за краще почати з ним у старті і дати відпочити Деяну Кулусевскі.

Якщо ви хочете прагнути вигравати трофеї в майбутньому, ви повинні розраховувати приблизно на 16, 17, 18 гравців, щоб робити ротацію та грати гру за грою.

Коли гравці кажуть, що хочуть грати, вони повинні грати. Але інколи буває так, що гравці виходять на поле, отримують задоволення від власної гри, але команда програє", — сказав Конте.