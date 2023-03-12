Англія

Форвард, можливо, проводить останній сезон у Тоттенгемі.

Напередодні лондонський Тоттенгем у домашньому протистоянні в рамках 25 туру англійської Прем’єр-ліги здолав Ноттінгем Форест.

Тоттенгем — Ноттінгем 3:1 Відео голів та огляд матчу 11.03.2023

Перші два м’ячі в звітній зустрічі записав на свій рахунок нападник "шпор" Гаррі Кейн, спочатку відзначившись із передачі Педро Порро, а потім реалізувавши пенальті.

Ці два результативні постріли допомогли 29-річному нападнику дістатись позначки в 20 забитих м’ячі у рамках чемпіонату в поточному сезоні.

Таким чином Кейн додав до свого особистого професійного доробку черговий футбольний рік, у якому йому вдалось подолати відповідну позначку результативності.

Починаючи з дебютного сезону в АПЛ зразка 2012/13 років, Гаррі забивав у кампанії-2013/14 3 голи (10 матчів), 14/15 — 21 гол (34), 15/16 — 25 голів (38), 16/17 — 29 голів (30), 17/18 — 30 гол (37), 18/19 — 17 голів (28), 19/20 — 18 голів (29), 20/21 — 23 голи (35), 21/22 — 17 голів (37).

Тобто, шість сезонів із 20+ результативними пострілами.

Частіше за Гаррі в цьому контексті відзначався тільки Алан Ширер — 7 сезонів у професійній кар’єрі.

Загалом у поточній кампанії на рахунку Кейна 22 голи та чотири гольові передачі в 38 матчах.