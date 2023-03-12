Англія

Лідер Тоттенгема Гаррі Кейн влітку 2023 може змінити клубну прописку, повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед окреслив перехід Гаррі Кейна як головну трансферну ціль на прийдешнє літо. Трансфер може коштувати "червоним дияволам" 100 мільйонів фунтів. Якщо він відбудеться, то придбання нових гравців можливе лише в тому разі, якщо манкуніанці когось продадуть.

У поточній кампанії на рахунку Кейна 22 голи та чотири гольові передачі в 38 матчах.

Раніше ми писали, що Кейн забивав 20 голів у шести сезонах АПЛ — тільки Ширер робив це частіше.