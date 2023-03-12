Англія

Тренер відреагував на претензії після матчу проти Борнмута.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився щодо бурхливих емоцій команді після вольової перемогу над Борнмутом у минулому турі — 3:2.

"Мене а ні краплі не турбує той момент, що гравці інколи не стримують емоцій після матчів. У футболі святкують перемоги, усіх хочуть пристрасті та емоцій.

Немає нічого кращого за забиті голи та перемоги у футбольних матчах. Якщо вам це не подобається — йдіть до церкви.

Якщо питання стоїть наступним чином, то можу сказати, що я точно не проситиму гравців святкувати стриманіше у майбутній грі", — сказав Артета.

12 березня Арсенал проведе матч 27 туру АПЛ проти Фулгема. Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом.