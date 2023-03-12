Англія

Керманич Арсеналу — про впевнену перемогу над Фулгемом в АПЛ (3:0).

У рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал у гостях впевнено обіграв Фулгем з рахунком 3:0.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Я дуже радий виграти та взяти три очки на виїзді, особливо зігравши на нуль. Нам не зарахували гол, і психологічно ми це подолали".

"Чудово бачити, як голи розподіляються серед всіх гравців команди. Леандро Троссар віддав три гольові передачі і також міг забити сьогодні. Кожен раз, коли ми забиваємо м'яч у ворота суперника, це просто чудово. Ми практикуємо багато речей і сьогодні нас нагородили за це справді гарними м'ячами", — цитує слова Мікеля Артети BBC Sport.

Дивитися відео голів та огляд матчу Фулгем — Арсенал ви можете на Football.ua.