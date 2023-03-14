Англія

Шведський захисник потрібен тренеру.

Манчестер Юнайтед планує дещо розвантажити склад у майбутнє літнє трансферне вікно, проте готовий відпустити не всіх гравців, що наразі не отримують багато ігрової практики.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, головний тренер Ерік Тен Гаг не хоче, щоб Віктор Лінделеф залишив команду.

Відзначимо, що контракт Лінделефа спливає наприкінці наступного сезону. В поточному сезоні він зіграв 20 матчів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в підписанні шведського захисника зацікавлена Севілья.