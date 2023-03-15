Англія

Легенди футбольної Англії посперечаються за крісло збірної U-21.

Тимчасово безробітні тренери Стівен Джеррард і Френк Лемпард — головні претенденти на посаду коуча збірної Англії U-21, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, або Джеррард, або Лемпард очолить молодіжку в разі, якщо нинішній головний тренер команди Лі Карслі піде у відставку після фінального турніру Євро-2023 (U21). Ще один кандидат на цю посаду — екскоуч Брюгге Скотт Паркер.

Також повідомляється, що у довгостроковій перспективі Футбольна асоціація Англія розглядає Джеррарда та Лемпарда як можливу заміну Гарету Саутгейту в національній збірній.

Раніше повідомлялось, що Джеррард може очолити Трабзонспор.