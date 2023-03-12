Англієць спробує попрацювати в Туреччині.
СТІВЕН ДЖЕРРАРД - GETTY IMAGES
12 березня 2023, 12:50
Колишній тренер Рейнджерс та Астон Вілли Стівен Джеррард може очолити турецький Трабзонспор, повідомляє Mirror.
За інформацією джерела, англійський фахівець на початку цього тижня вилетів в Стамбул задля перемовин з керівництвом клубу.
Якщо Стівен очолить клуб, то змінить на цій посаді Абдуллу Авджі, який покинув команду 7 березня після вильоту з Ліги конференцій від Базеля.
Раніше Джеррарда сватали в ПСЖ.