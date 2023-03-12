Турция

Англієць спробує попрацювати в Туреччині.

Колишній тренер Рейнджерс та Астон Вілли Стівен Джеррард може очолити турецький Трабзонспор, повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, англійський фахівець на початку цього тижня вилетів в Стамбул задля перемовин з керівництвом клубу.

Якщо Стівен очолить клуб, то змінить на цій посаді Абдуллу Авджі, який покинув команду 7 березня після вильоту з Ліги конференцій від Базеля.

Раніше Джеррарда сватали в ПСЖ.