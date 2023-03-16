Англія

Футболіст пропустить решту сезону.

Стефан Байцетич через травму не зіграє за Ліверпуль у решті сезону.

"На жаль, я зазнав травми, через яку не зможу вийти на поле до кінця сезону. Дуже сумно прощатися із цим чудовим для мене сезоном, але я розумію, що це частина футболу.

Це зробить мене сильнішим фізично та психологічно", — написав Стефан на своїй сторінці в Instagram.

Всього у 18-річного футболіста 19 матчів та 1 гол за Ліверпуль у всіх турнірах.