Англія

Слова норвежця після болісного вильоту з єврокубків.

Півзахисник Арсеналу Мартін Едегор прокоментував виліт своєї команди з Ліги Європи від португальського Спортингу.

"Я думаю, що ми робили достатньо по ходу деяких відрізків гри, але більшу частину гри ми були не на тому рівні, на якому мали бути. Ми показали не найкращий наш футбол. Зрештою, це була напружена гра, все могло скластися на користь будь-якої з команд.

Вони мають гарну команду, ми знали це, ми були готові. Сьогодні справа була більша в нас самих, ми грали не так, як завжди, не з тією енергією, що зазвичай. Тепер ми маємо дивитися вперед.

Ми маємо пам'ятати, що це чудовий сезон, це важкий удар – вилетіти з цього змагання. Але тепер ми з нетерпінням чекаємо на чемпіонат, це все, що ми можемо зараз зробити.

Ми виграємо та програємо разом. Коли ми виграємо, всі щасливі, коли ми програємо, ми повинні підбадьоритися", – сказав півзахисник Арсеналу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Спортінг.