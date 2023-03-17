Франция

Причина відсутності аргентинця невідомі.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі пропустив тренування напередодні гри чемпіонату Франції з Ренном, повідомляє L’Equipe.

За інформацією преси, у четвер аргентинець не займався з партнерами. Встановити причину його відсутності журналістам не вдалося.

Раніше повідомлялось, що перед матчем ПСЖ — Ренн, який відбудеться 19 березня, Мессі збираються освистати фанати парижан. Причина акції — Мессі не виправдовує очікувань клубу в Лізі чемпіонів. Зокрема, фанати незадоволені виступами аргентинця в матчах 1/8 фіналу змагань проти Баварії. І це на тлі величезної зарплатні аргентинської зірки.