Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 16 березня 2023 року, 22:00.

Арсенал у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи не зміг обіграти Спортінг та поступився в серії післяматчевих пенальті.

Основний час матчу закінчився із нічийним рахунком 1:1. На гол Джаки в середині першого тайму гості відповіли точним ударом Гонсалвеша в середині другої половини зустрічі.

Перша гра завершилась із рахунком 2:2. Матч зрештою перейшов у додатковий час, де голів не було. Як підсумок — серія пенальті, де португальська команда виявилася сильнішою з рахунком 5:3.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу-відповіді Арсенал — Спортінг в 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Арсенал — Спортінг 1:1 (перший матч — 2:2) (3:5 — пен.)

Голи: Джака, 19 — Гонсалвеш, 63



Арсенал: Рамсдейл — Томіясу (Б. Вайт, 10), Саліба (Голдінг, 21), Габріел, Зінченко — Вієйра (Едегор, 101), Жоржиньйо (Парті, 66), Джака — Нельсон (Сака, 66), Жезус (Троссар, 46), Мартінеллі.



Спортінг: Адан — Сен Жюст, Діоманде, Інасіу — Ешгаю, Гонсалвеш (Нуну Сантуш, 93), Угарте, Рейс (Ессугу, 93) — Едвардс (Танлонго, 119), Паулінью, Трінкан (Гомес, 105).



Попередження: Вієйра, Джака — Угарте, Ессугу



На 118-й хвилині був вилучений Мануель Угарте Рібейро (Спортінг) (друге попередження).