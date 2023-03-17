Україна

До вашої уваги трансляція стартового матчу 18 туру УПЛ.

У стартовому поєдинку 18 туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст зустрінеться з Олександрією.

Сьогоднішня гра проходитиме в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Головним арбітром матчу буде Юрій Іванов.

Онлайн трансляція:

Після 17 ігор Металіст набрав 16 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ, а в Олександрії – 27 балів після 16 зустрічей та п'ятий рядок.