До вашої уваги трансляція стартового матчу 18 туру УПЛ.
Гравці Олександрії, ФК Олександрія
17 березня 2023, 11:19
У стартовому поєдинку 18 туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст зустрінеться з Олександрією.
Сьогоднішня гра проходитиме в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Головним арбітром матчу буде Юрій Іванов.
Онлайн трансляція:
Після 17 ігор Металіст набрав 16 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ, а в Олександрії – 27 балів після 16 зустрічей та п'ятий рядок.