Англія

Потужна заява англійського наставника Челсі.

Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував результати жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів, де його команді належить зіграти з мадридським Реалом.

"Повторюсь, ми спробуємо виграти Лігу чемпіонів. Але це ж кажуть собі решта 7 команд. І всі скажуть, що цілком реально програти вже у чвертьфіналі, бо це Ліга чемпіонів. Ми концентруватимемося на Реалі, але не зараз.

Наразі ми думаємо про матч АПЛ проти Евертона. Хоча, звичайно, ми дуже натхненні битвою з Реалом", — цитує Поттера BBC.

Нагадаємо, що перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 11 квітня та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9-10 та 16-17 травня, а фінал — 10 червня.

Ознайомитись зі всіма парами 1/4 фіналу Ліги чемпіонів можна за посиланням.