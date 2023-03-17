Італія

Слова капітана римлян перед важливим протистоянням.

Півзахисник Роми Лоренцо Пеллегріні прокоментував вихід до чвертьфіналу Ліги Європи та висловився щодо майбутнього поєдинку з Лаціо в чемпіонаті.

"Мені сподобалася приємна атмосфера на стадіоні. Суперник намагався щосили, щоб перемогти. Реал Сосьєдад з перших хвилин атакував у надії на швидкий гол, однак ми були налаштовані на боротьбу. Нам хотілося пробитися до наступного раунду, і ми це зробили.

Недільне дербі Риму? Я вважаю, що зараз найкращий момент для такого матчу. Команда знаходиться у чудовій формі та чудовому настрої. Ідеальний момент для дербі. Коли виступаєш за такий клуб, як Рома, то поступово вчишся відновлювати енергію та сили для того, щоб грати найважливіші матчі кожні три дні", – сказав Пеллегріні.

У чвертьфіналі Ліги Європи Рома зіграє з Феєноордом. Нагадаємо, що перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи відбудуться 13 квітня, а другі — 20 квітня. Ознайомитись із детальним ходом жеребкування можна за допомогою текстової трансляції на нашому сайті.