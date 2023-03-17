Ліга Європи

Слова функціонера після жеребкування фінальних стадій Ліги Європи.

Спортивний директор Ювентуса Джанлука Пессотто прокоментував результати жеребкування Ліги Європи. Туринський клуб у чвертьфіналі зустрінеться зі Спортінгом:

"Ми впевнені в собі й дуже сподіваємося, що на ці важливі ігри будемо готові повним складом. Як я вже говорив неодноразово, ми зробили велику ставку на Анхеля, Погба та К'єзу, і через різні обставини, далеко не завжди вони були в нашому розпорядженні.

Є відчуття, що жереб видався важким, тому що нам дісталася сильна та молода команда, і якщо ми пройдемо далі, то зіграємо з переможцем пари Манчестер Юнайтед – Севілья. Ми — Юве, і ми не повинні нікого боятися, якщо всі наші хлопці будуть готові вийти на поле.

Ді Марія? Важливими є не лише його ігрові якості, а й досвід із харизмою. Вони допомагають відчути іншим всю важливість того, що відбувається. Ді Марія дуже важливий для нас, як і Погба та інші. Їхня харизма має істотне значення і допомагає іншим хлопцям викладатися на 110%", — підсумував Пессотто.

Нагадаємо, що перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи відбудуться 13 квітня, а другі — 20 квітня. Ознайомитись із детальним ходом жеребкування можна за допомогою текстової трансляції на нашому сайті.