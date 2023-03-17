Англія

Півзахисник продовжить виступати за "чайок".

Футболісти Брайтона через вдалі виступи команди привертають достатньо уваги інших клубів. Через це "чайки" намагаються подовжити контракти з гравцями основи.

Як повідомляє офіційний сайт Брайтона, клуб уклав нову угоду з півзахисником Соллі Марчем.

В поточному сезоні англійський футболіст провів 29 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився сімома голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лаллана підписав новий контракт з Брайтоном.