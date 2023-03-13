Англія

34-річний гравець уклав нову угоду з "чайками".

Адам Лаллана і Роберто Де Дзербі, офіційний сайт Брайтона

Адам Лаллана і Роберто Де Дзербі, офіційний сайт Брайтона

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з півзахисником Адамом Лалланою.

Нова угода розрахована до літа 2024 року.

Лаллана перейшов до Брайтона з Ліверпуля у 2020 році. За "чайок" 34-річний футболіст зіграв 74 матчі, в яких забив 4 голи.

Новий контракт ветерана прокоментував головний тренер команди Роберто Де Дзербі:

"Я дуже радий за Адама, це честь для мене та клубу продовжувати з ним працювати", — сказав італійський наставник.

Раніше повідомлялось, що Брайтон продасть Мак Аллістера за 60 мільйонів.