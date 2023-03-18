Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 18 березня 2023 року, 22:00.

Ньюкасл у рамках двадцять восьмого туру англійської Прем’єр-ліги вирушив у гості до Ноттінгем Форест, який до цього не перемагав у п’яти матчах поспіль.

Команда Едді Гау пропустила ще до середини першого тайму, однак уже під саму перерву в компенсований час гостям дозволив відігратись гол Александера Ісака.

Після цього другу половину гри "сороки" провели за створенням безлічі моментів біля чужих воріт, але зрештою забили вдруге також лише в компенсований час.

І знову шведський нападник Ньюкасла опинився на вістрі атаки, а його результативний постріл дозволив команді наблизитись упритул до лондонського Тоттенгема, що йде четвертим.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Ньюкасл у 28 турі АПЛ:

Ноттінгем Форест — Ньюкасл 1:2

Голи: Бонавентуре, 26 — Ісак, 44, 90+3

Ноттінгем Форест: Навас — Ор'є, Ніакате, Феліпе, Лоді — Єйтс (Фройлер, 58), Шелві (Скарпа, 90+4) — Джонсон, Гіббс-Вайт, Бонавентуре (Вільямс, 79) — Аю (Саррідж, 79).

Ньюкасл: Поуп — Тріппьєр, Ботман, Шер, Берн — Лонгстафф, Гімараєс, Віллок — Мерфі (Рітчі, 84), Ісак, Сен-Максімен (Андерсон, 46).

Попередження: Бонавентуре, Гыббс-Вайт, Шелві, Навас, Лоді — Берн.