Англія

У італійця немає претензій до керівництва "шпор".

Антоніо Конте адресував свою критику футболістам, а не керівництву Тоттенгема, повідомляє Sky Sports.

Після матчу проти Саутгемптона (3:3), італійський фахівець різко розкритикував футболістів, назвавши їх "егоїстами".

Італієць пояснив раді директорів клубу, що його реакція пов'язана насамперед із невдоволенням гравцями. Його претензії не стосуються власника Тоттенгема.

Раніше повідомлялося, що Конте залишить Тоттенгем наступного літа.