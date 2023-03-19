Англія

Схоже, історія італійського фахівця та англійського клубу добігає кінця.

Коуч Тоттенгема Антоніо Конте має намір влітку завершити співпрацю з лондонським клубом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, фахівець не має порозуміння з деякими гравцями.

"Він розлючений на своїх гравців і "дуже незадоволений" ситуацією в Тоттенгемі", — пише інсайдер.

З цієї причини ще не стартували переговори наставника з керівництвом клубу щодо продовження контракту, який закінчується влітку цього року.

До речі, в останньому інтерв'ю Конте жорстко розкритикував керівництво "шпор".

Після 28 матчів в АПЛ Тоттенгем посідає 4-е місце в турнірній таблиці, в активі команди 49 очок.