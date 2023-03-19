Схоже, історія італійського фахівця та англійського клубу добігає кінця.
АНТОНІО КОНТЕ, GETTY IMAGES
19 березня 2023, 14:44
Коуч Тоттенгема Антоніо Конте має намір влітку завершити співпрацю з лондонським клубом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За даними джерела, фахівець не має порозуміння з деякими гравцями.
"Він розлючений на своїх гравців і "дуже незадоволений" ситуацією в Тоттенгемі", — пише інсайдер.
З цієї причини ще не стартували переговори наставника з керівництвом клубу щодо продовження контракту, який закінчується влітку цього року.
До речі, в останньому інтерв'ю Конте жорстко розкритикував керівництво "шпор".
Після 28 матчів в АПЛ Тоттенгем посідає 4-е місце в турнірній таблиці, в активі команди 49 очок.