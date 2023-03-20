Англія

Малоймовірно, що італієць продовжить працювати із нинішньою командою.

Гравці Тоттенгема очікують, що головний тренер клубу Антоніо Конте піде після завершення сезону, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у команді виникло відчуття, що Конте перетнув межу, назвавши їх "егоїстами" і поставивши питання про їх самовіддачу.

У ході паузи на матчі збірні голова правління Тоттенгема Деніел Леві вирішить, чи застосовувати санкції щодо Конте після емоційної прес-конференції.

Зазначимо, що Тоттенгем посідає четверте місце в АПЛ, набравши 49 очок за 28 матчів.