Англія

Історичне досягнення Букайо.

Нападник Арсеналу Букайо Сака оформив дубль та зробив один асист у матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги з Крістал Пелес (4:1), який відбувся у неділю, 19 березня.

Таким чином, Сака став наймолодшим гравцем Арсеналу, який подолав позначку в десять голів і десять асистів в одному сезоні. На цей момент англійцю виповнився 21 рік та 195 днів. Сака перевершив досягнення, яке раніше належало Сеску Фабрегасу (сезон-2009/2010 – 22 роки).

Цього сезону Сака провів 36 матчів за Арсенал: на його рахунку 13 голів та 10 асистів.