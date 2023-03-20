Англія

Футболіст оцінив перемогу над Фулгемом.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Марсель Забітцер став автором голу у чвертьфіналі Кубку Англії проти Фулгема (3:1). Футболіст, права на якого належать Баварії, прокоментував перемогу.

"У грі було багато чого. Ми програвали 1:0, дві червоні картки, пенальті, ми повернулися. Ми були дуже зосереджені і хотіли повернутися на Вемблі. Ми це зробили, і це найважливіше. По-перше, я вважаю, що ми добре провели перший тайм, мали кілька моментів і не реалізували їх. Після перерви ми вийшли, пропустили гол — це не те, чого тренер хотів. Ми знали, що буде важко, але ми все одно вірили у перемогу"

Дебютний гол Забітцера

"Я вважаю, що у нас правильний командний дух і менталітет — це завжди видно на полі. Вболівальники були неймовірні, вони штовхали нас вперед, і ми сьогодні дуже щасливі. Чесно кажучи, я повинен сказати, що Фулхем — це нелегкий суперник.

У нас відмінний колектив. Я відчуваю це в роздягальні, на полі та поза ним. Як я вже сказав, ми весь час тримаємося разом і дуже задоволені результатами. Я був приголомшений, я шукав свій дебютний гол. Я забив свій перший гол на Олд Траффорд перед дивовижними вболівальниками, і це важливий гол. Ми будемо готові вийти у фінал", — сказав Забітцер.

Нагадаємо, що у цьому матчі також були вилучення. Отримавший червону картку Александар Мітрович може пропустити 181 день.