Англія

Англійцем цікавиться манчестерський клуб.

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником Челсі. Крім того, не проти отримати досвідченого виконавця і Ліверпуль. Нагадаємо, що Челсі не вдається домовитись з гравцем щодо продовження контракту. "Аристократи" планують заробити на продажі Мейсона близько 50 млн євро. Чинний контракт футболіста із "синіми" розрахований до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні Маунт провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що більше десяти гравців можуть покинути Челсі влітку.