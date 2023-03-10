Англійцем цікавиться манчестерський клуб.
МЕЙСОН МАУНТ, GETTY IMAGES
10 березня 2023, 11:23
Півзахисник Челсі Мейсон Маунт може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Guardian.
За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником Челсі. Крім того, не проти отримати досвідченого виконавця і Ліверпуль. Нагадаємо, що Челсі не вдається домовитись з гравцем щодо продовження контракту. "Аристократи" планують заробити на продажі Мейсона близько 50 млн євро. Чинний контракт футболіста із "синіми" розрахований до літа 2024 року.
У нинішньому сезоні Маунт провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялося, що більше десяти гравців можуть покинути Челсі влітку.