Англія

Контракт 16-річного хорвата розрахований до літа 2026 року.

Манчестер Сіті продовжує працювати над трансфером захисника Хайдука Лукою Вушковичем. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво "міщан" зробило пропозицію у розмірі 12 мільйонів євро за трансфер 16-річного хорвата.

Нещодавно футболіст продовжив контракт із клубом до літа 2026 року.

Вушкович, незважаючи на свій юний вік, провів п'ять матчів за першу команду Хайдука, забивши один гол. Також він провів чотири матчі в Юнацькій лізі УЄФА, в яких забив два м'ячі.