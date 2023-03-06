Англія

Угода 16-річного футболіста розрахована до 2026 року.

Захисник Хайдука Лука Вушкович може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 16-річного хорвата зацікавлений Манчестер Сіті, котрий уважно стежить за прогресом футболіста.

Також наголошується, що нещодавно Лука продовжив контракт із клубом до 2026 року.

У свої 16 років Вушкович вже провів два матчі за головну команду Хайдука, в яких забив один гол. Також він провів чотири матчі в Юнацькій лізі УЄФА, забивши два м'ячі.