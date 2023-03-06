Угода 16-річного футболіста розрахована до 2026 року.
Лука Вушкович, twitter.com/FabrizioRomano
06 березня 2023, 15:15
Захисник Хайдука Лука Вушкович може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 16-річного хорвата зацікавлений Манчестер Сіті, котрий уважно стежить за прогресом футболіста.
Також наголошується, що нещодавно Лука продовжив контракт із клубом до 2026 року.
У свої 16 років Вушкович вже провів два матчі за головну команду Хайдука, в яких забив один гол. Також він провів чотири матчі в Юнацькій лізі УЄФА, забивши два м'ячі.