Англія

Колишній футболіст прокоментував відставку француза.

Колишній захисник Манчестер Сіті та збірної Англії Міка Річардс прокоментував звільнення Патріка Вієйри з посади головного тренера Крістал Пелес.

"Після звільнення Патріка Вієйри з Кристал Пелес, чи буде колись підйом команди? Я досить довго був у футболі, щоб знати, що ніщо не повинно бути несподіванкою, але я все ще не можу зрозуміти це рішення. Так, в них була неприємна серія. Так, це було жахливо — останні три гри, оскільки Пелас не бив у площину воріт.

Але з Патріком вони б нізащо не вилетіли, і не було жодного сенсу прибирати його в середині березня. Пелес повинні зіграти з вісьмома командами, що розташовуються нижче за них, так що були всі підстави вважати, що вони набрали б достатньо очок.

Патрік – один із найхаризматичніших людей, з якими я грав. У нього буде ще один шанс в іншому місці, але я турбуюся про те, як справи у нього та його однолітків. Френк Лемпард, Стівен Джеррард і Скотт Паркер, як і Патрік, були тими, які мали стати тренерами. Вони талановиті, і я сподіваюся, що власники клубів не думають, що вони ризикують після того, як їх звільнили з Евертона, Астон Вілли, Брюгге, Крістал Пелес", — написав Річардс у своїй колонці на Daily Mail.

Раніше Крістал Пелес оголосив про повернення Роя Годжсона на посаду головного тренера клубу.