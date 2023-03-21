В Мікеля Артети з'явилась кадрова проблема.
Такехіро Томіясу, getty images
21 березня 2023, 20:20
Захисник Арсеналу Такехіро Томіясу отримав серйозну травму, через яку пропустить залишок сезону, повідомляє офіційний сайт "канонірів".
"Томіясу отримав серйозну травму правого коліна, у вівторок йому зробили успішну операцію в Лондоні, і він буде недоступний до кінця сезону", — йдеться у заяві клуба.
Зазначимо, що в цьому сезоні японський захисник відіграв 32 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився двома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал запропонує Інтеру Томіясу як частину угоди щодо Дензела Думфріса.