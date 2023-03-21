Англія

В Мікеля Артети з'явилась кадрова проблема.

Захисник Арсеналу Такехіро Томіясу отримав серйозну травму, через яку пропустить залишок сезону, повідомляє офіційний сайт "канонірів".

"Томіясу отримав серйозну травму правого коліна, у вівторок йому зробили успішну операцію в Лондоні, і він буде недоступний до кінця сезону", — йдеться у заяві клуба.

Зазначимо, що в цьому сезоні японський захисник відіграв 32 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал запропонує Інтеру Томіясу як частину угоди щодо Дензела Думфріса.