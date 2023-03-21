Англія

Фахівець чекає нагоди розпочати перемовини.

Після виступу Антоніо Конте на прес-конфренції після матчу із Саутгемптоном (3:3), керівництво Тоттенгему почало замислюватись про зміну тренера.

Є інформація, що клуб дивиться у бік наставника Айнтрахту з Франкфурта Олівера Гласнера. Але як стало відомо Sky Sports, колишній тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно готовий повернутися на цю посаду.

Фахівець оцінить усі свої можливості влітку і вже чекає нагоди розпочати перемовини з Деніелом Леві та іншим керівництвом.

Тоттенхем вже звертався до Почеттіно влітку 2021 року, але його контракт з ПСЖ не дозволив йому вести перемовин.

Як раз ПСЖ і був останнім місцем роботи 51-річного аргентинця. Він тренував Тоттенгем з 2014 по 2019 рік, але трофеїв не вигравав.