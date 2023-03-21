Англія

Лондонський клуб може змінити тренера.

Керівництво Тоттенгема вирішило звільнити Антоніо Конте після емоційної прес-конференції та вже визначилось з заміною.

Як повідомляє видання Bild, лондонський клуб хоче назначити головного тренера Айнтрахта Ф Олівера Гласнера.

Минулого сезону Гласнер виграв Лігу Європи з німецькою командою і, як кажуть, вразив керівництво Тоттенгема.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем звільнить поточного головного тренера Антоніо Конте цього тижня.