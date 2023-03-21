Лондонський клуб може змінити тренера.
Олівер Гласнер, getty images
21 березня 2023, 19:36
Керівництво Тоттенгема вирішило звільнити Антоніо Конте після емоційної прес-конференції та вже визначилось з заміною.
Як повідомляє видання Bild, лондонський клуб хоче назначити головного тренера Айнтрахта Ф Олівера Гласнера.
Минулого сезону Гласнер виграв Лігу Європи з німецькою командою і, як кажуть, вразив керівництво Тоттенгема.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем звільнить поточного головного тренера Антоніо Конте цього тижня.