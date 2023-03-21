Бразилець повернеться в Ювентус.
Артур Мело, getty images
21 березня 2023, 23:00
Артур Мело, як і очікувалося, покине Ліверпуль після закінчення сезону — він повертається в Ювентус. Опція купівлі не буде активована.
"Йому не пощастило з травмами. Він відновився, але я думаю, що він повернеться в Ювентус у липні", — сказав Пасторелло Tuttomercatoweb.
Зазначимо, що після переходу в Ліверпуль бразильський півзахисник відіграв лише тринадцять хвилин за основну команду.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль покине Роберто Фірміно та ще два гравці.