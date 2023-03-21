Англія

Бразилець повернеться в Ювентус.

Артур Мело, як і очікувалося, покине Ліверпуль після закінчення сезону — він повертається в Ювентус. Опція купівлі не буде активована.

"Йому не пощастило з травмами. Він відновився, але я думаю, що він повернеться в Ювентус у липні", — сказав Пасторелло Tuttomercatoweb.

Зазначимо, що після переходу в Ліверпуль бразильський півзахисник відіграв лише тринадцять хвилин за основну команду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль покине Роберто Фірміно та ще два гравці.