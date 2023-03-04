Англія

На мерсисайдців чекає перебудова.

Роберто Фірміно вирішив покинути Ліверпуль на правах вільного агента по завершенню сезону, проте це не всі можливі втрати мерсисайдців.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, команду також залишать Набі Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен та Артур Мело.

З гвінейцем не ведуться перемовини щодо нового контракту, те саме стосується англійця. Крім того, Ліверпуль не планує викупляти бразильця.

Зазначимо, в центрі поля окрім цих гравців можуть зіграти Фабіньо, Стефан Байцетіч, Кертіс Джонс, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Харві Елліот, Фабіо Карвальо та Джеймс Мілнер.